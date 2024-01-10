У міноборони рф заявили про збиття безпілотника у саратовській області

Сили ворожої ППО вночі нібито збили безпілотник над територією саратовської області рф. Про це у середу повідомили в міноборони рф, інформує УНН.

Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації - йдеться у повідомленні міноборони рф.

Як зазначається, ворожа протиповітряна оборона буцімто знищила український безпілотний літальний апарат над територією саратовської області рф.

Доповнення

9 січня ​​російські пабліки писали, що у місті орел у рф дрон-камікадзів влетів у резервуар на території нафтобази. Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго". Пізніше стало відомо про ще один дрон-камікадзе, який вгатив біля одного з підприємств в маслозаводському провулку в орлі.