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У міноборони рф заявили про збиття безпілотника у саратовській області

У міноборони рф заявили про збиття безпілотника у саратовській області

Київ • УНН

 • 32280 перегляди

росія стверджує, що її сили ППО збили український безпілотник над саратовською областю.

Сили ворожої ППО вночі нібито збили безпілотник над територією саратовської області рф. Про це у середу повідомили в міноборони рф, інформує УНН

Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації

- йдеться у повідомленні міноборони рф.

Як зазначається, ворожа протиповітряна оборона буцімто знищила український безпілотний літальний апарат над територією саратовської області рф. 

Доповнення

9 січня ​​російські пабліки писали, що у місті орел у рф дрон-камікадзів влетів у резервуар на території нафтобази.  Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго". Пізніше стало відомо про ще один дрон-камікадзе, який вгатив біля одного з підприємств в маслозаводському провулку в орлі. 

Тетяна Краєвська

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