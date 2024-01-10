У міноборони рф заявили про збиття безпілотника у саратовській області
Київ • УНН
росія стверджує, що її сили ППО збили український безпілотник над саратовською областю.
Сили ворожої ППО вночі нібито збили безпілотник над територією саратовської області рф. Про це у середу повідомили в міноборони рф, інформує УНН.
Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації
Як зазначається, ворожа протиповітряна оборона буцімто знищила український безпілотний літальний апарат над територією саратовської області рф.
Доповнення
9 січня російські пабліки писали, що у місті орел у рф дрон-камікадзів влетів у резервуар на території нафтобази. Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго". Пізніше стало відомо про ще один дрон-камікадзе, який вгатив біля одного з підприємств в маслозаводському провулку в орлі.