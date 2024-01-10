В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника в саратовской области

Силы вражеской ПВО ночью якобы сбили беспилотник над территорией саратовской области рф. Об этом в среду сообщили в минобороны рф, информирует УНН.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации - говорится в сообщении минобороны рф.

Как отмечается, вражеская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над территорией саратовской области рф.

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9 января российские паблики писали, что в городе орел в рф дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы. Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго". Позже стало известно о еще одном дроне-камикадзе, который влетел возле одного из предприятий в маслозаводском переулке в орле.