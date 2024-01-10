В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника в саратовской области
Киев • УНН
россия утверждает, что ее силы ПВО сбили украинский беспилотник над саратовской областью.
Силы вражеской ПВО ночью якобы сбили беспилотник над территорией саратовской области рф. Об этом в среду сообщили в минобороны рф, информирует УНН.
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации
Как отмечается, вражеская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над территорией саратовской области рф.
Дополнение
9 января российские паблики писали, что в городе орел в рф дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы. Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго". Позже стало известно о еще одном дроне-камикадзе, который влетел возле одного из предприятий в маслозаводском переулке в орле.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника в саратовской области
россия утверждает, что ее силы ПВО сбили украинский беспилотник над саратовской областью.
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