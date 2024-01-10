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В росії вночі два БПЛА впали на територію військового аеродрому - росЗМІ

Київ • УНН

 • 34266 перегляди

Два безпілотники впали на російському військовому аеродромі в енгельсі.

У ніч на 10 січня під час атаки на саратовську область рф два дрони впали на територію військового аеродрому в енгельсі. Про це пише ASTRA із посиланням на свої джерела, інформує УНН

Деталі 

У міноборони рф заявили, що вночі над регіоном було збито БПЛА. Втім, за даними ASTRA, безпілотників було 2, вони були збиті і впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо. 

Доповнення 

Як зазначається, станом на 2021 рік авіабаза Енгельс - єдина в рф, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. З лютого 2022 року базу використовують для масштабних авіаударів по Україні. 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинуло троє російських військовослужбовців.

Тетяна Краєвська

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