В росії вночі два БПЛА впали на територію військового аеродрому - росЗМІ

У ніч на 10 січня під час атаки на саратовську область рф два дрони впали на територію військового аеродрому в енгельсі. Про це пише ASTRA із посиланням на свої джерела, інформує УНН.

Деталі

У міноборони рф заявили, що вночі над регіоном було збито БПЛА. Втім, за даними ASTRA, безпілотників було 2, вони були збиті і впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо.

Доповнення

Як зазначається, станом на 2021 рік авіабаза Енгельс - єдина в рф, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. З лютого 2022 року базу використовують для масштабних авіаударів по Україні. 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинуло троє російських військовослужбовців.