В россии массово отменяют новогодние концерты
Киев • УНН
Новогодние мероприятия и фейерверки в нескольких российских городах, включая Санкт-Петербург и Владивосток, отменены, в том числе из-за обстрелов в Белгороде.
В россии массово отменяют новогодние мероприятия: концерты и салюты. Об этом пишут российские медиа, передаёт УНН.
Детали
От проведения новогодних праздничных мероприятий уже отказались власти Санкт-Петербурга, Магадана, Вологды и Воронежской области. А во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском решили в этом году обойтись без праздничных салютов. В Липецке мероприятия по случаю Нового года отменили пока только частично.
Среди последних народные гуляния по случаю нового года отметили власти Петербурга. В частности, 31 декабря 2023 тамошний губернатор Александр Беглов сообщил об отмене концерта в новогоднюю ночь на Дворцовой площади, из-за обстрелов Белгородской области накануне.
В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади.
Беглов отметил, что сообщения с просьбой не проводить концерт от получил от десятков петербуржцев.
При этом губернатор отметил, что на новогодних каникулах все детские праздники пройдут "согласно расписанию".
В россии массово отменяют новогодние концерты
Новогодние мероприятия и фейерверки в нескольких российских городах, включая Санкт-Петербург и Владивосток, отменены, в том числе из-за обстрелов в Белгороде.
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