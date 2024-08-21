В России масштабный сбой соцсетей: не работает Telegram, WhatsApp и даже Discord

В мессенджере Telegram снова произошел сбой. Больше всего на проблемы с приложением жалуются пользователи из России, Казахстана и Узбекистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Downdetector.

Детали

В комментариях пользователи отмечают, что проблема именно с приложением Telegram для PC. Согласно сервису Downdetector зафиксировано уже несколько тысяч жалоб на проблемы в работе мессенджера.

А впрочем, больше всего жалоб на перебои в работе Telegram из России.

Кроме того, у пользователей из рф не работает Whatsapp, Discord и Steam. Кое-где россияне даже жалуются, что не могут получить доступ к Википедии или отдельным игровым сервисам.

росія блокує Signal для посилення контролю над комунікаціями своїх громадян - британська розвідка

Напомним,

россиян предупредили о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube, а росСМИ уже пишут о полной блокировке хостинга в сентябре этого года.