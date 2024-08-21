В России масштабный сбой соцсетей: не работает Telegram, WhatsApp и даже Discord
Киев • УНН
В мессенджере Telegram произошел сбой, больше всего жалоб поступает из России, Казахстана и Узбекистана. Проблемы наблюдаются преимущественно в приложении Telegram для PC, также в России не работают WhatsApp, Discord и Steam.
В мессенджере Telegram снова произошел сбой. Больше всего на проблемы с приложением жалуются пользователи из России, Казахстана и Узбекистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Downdetector.
Детали
В комментариях пользователи отмечают, что проблема именно с приложением Telegram для PC. Согласно сервису Downdetector зафиксировано уже несколько тысяч жалоб на проблемы в работе мессенджера.
А впрочем, больше всего жалоб на перебои в работе Telegram из России.
Кроме того, у пользователей из рф не работает Whatsapp, Discord и Steam. Кое-где россияне даже жалуются, что не могут получить доступ к Википедии или отдельным игровым сервисам.
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