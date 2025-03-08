В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В москве думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше. На этом Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание во время вечернего обращения, передает УНН.

Детали

Зеленский напомнил, что сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье на Донетчине после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты, также "шахед" по центральной части города. Девять жилых домов были под ударом, также под ударом торговый центр, магазины.

"Одиннадцать человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших – работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых – семь детей, самая младшая – девочка, 10 лет", - добавил Глава государства.

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Он добавил, что сегодня также были другие обстрелы Донетчины, также Харьковщины, наших южных регионов. В Херсоне снова удар FPV-дронов по гражданским.

"россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет эту войну вести. Конечно, мы делаем максимум для защиты жизни. И я благодарен всем лидерам, всем тем дипломатам стран-партнеров, всем общественным деятелям, которые поддерживают Украину, которые осудили эти российские удары и которые называют все вещи своими именами. И важно, чтобы мы и впредь координировали все наши усилия с нашими партнерами, чтобы оборона работала эффективно и чтобы сделать все для приближения мира", - резюмировал Глава государства.

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