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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У рф хочуть встигнути знищити й захопити більше: Зеленський про нові ворожі атаки

Київ • УНН

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У результаті удару по Добропіллю загинуло 11 людей, поранено 50, серед них 7 дітей. Президент наголосив, що москва думає не про завершення війни, а про подальші руйнування.

У рф хочуть встигнути знищити й захопити більше: Зеленський про нові ворожі атаки

У москві думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше. На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив під час вечірнього звернення, передає УНН.

Деталі

Зеленський нагадав, що сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди. Ракети, також "шахед" по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом, також під ударом торговельний центр, магазини.

"Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років", - додав Глава держави.

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Він додав, що були сьогодні також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. В Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних.

"росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести. Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами. І важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру", - резюмував Глава держави.

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Антоніна Туманова

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