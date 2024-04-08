В России горело судно снабжения "Екатерина Великая": погиб человек

В России загорелось судно снабжения "Екатерина Великая". Погиб один человек, трое госпитализированы. Об этом сообщила в телеграмм-канале российская Дальневосточная транспортная прокуратура, передает УНН.

Детали

Возгорание возникло, когда судно находилось в Центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке около 3:00 по местному времени.

На момент прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, в трюмах было задымление.

Спасатели вывели пять человек, трое из которых пострадали от "воздействия опасных факторов пожара".

В результате возгорания повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв м, добавили в ведомстве.

Пожар потушили, МЧС и прокуратура выясняют причины происшествия.

Контекст

"Екатерина Великая" - первое многофункциональное судно снабжения из четырех, его строили на судостроительном комплексе "Звезда" и спустили на воду в декабре 2020 года. Судно может преодолевать арктические слои льда толщиной до 1,5 м-кода.

Суда этой категории предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и перевозки грузов к морским объектам, ледокольных операций, контроля ледовой обстановки, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.

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