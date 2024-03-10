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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России загорелся газопровод

В России загорелся газопровод

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 00:22  •  1408 просмотра

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Масштабный пожар вспыхнул на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе России около полуночи, дым был виден за несколько километров.

На газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе произошел мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает УНН.

Детали

По словам местных жителей, вспышка произошла около полуночи. Зарево от пожара и столб дыма было видно за несколько километров от места происшествия.

Причины инцидента и информация о пострадавших уточняется. На место отправились сотрудники МЧС и медики.

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