У Росії загорівся газопровід
Київ • УНН
Масштабна пожежа спалахнула на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії близько опівночі, дим було видно за кілька кілометрів.
На газопроводі в Ханти-Мансійському автономному округу сталася потужна пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT, передає УНН.
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За словами місцевих жителів, спалах стався близько опівночі. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події.
Причини інциденту та інформація щодо постраждалих уточнюється. На місце вирушили співробітники МНС та медики.
У Стамбулі вибухнув газопровід02.03.24, 23:21 • 31500 переглядiв