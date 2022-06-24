В россии разбился военный самолет Ил-76: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Рязанской области рф разбился военно-транспортный самолет Ил-76 – погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным росСМИ, всего на борту находились девять человек: четверо погибли, один из них скончался в больнице, остальной госпитализирован с ранениями.
Информацию о четырех погибших вскоре подтвердили власти Рязанской области.
Как отметили, самолет упал в поле неподалеку от частных жилых домов и загорелся. Пожар уже потушили.
Во время падения самолет повредил линии электропередач, из-за чего несколько улиц в Рязани остались без света.
В минобороны рф сообщили, что причиной аварии Ил-76 стала неисправность двигателя.
Напомним
17 июня в Корочанском районе Белгородской области рф разбился военный самолет. Пилот успел катапультироваться.