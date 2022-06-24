В росії розбився військовий літак Іл-76: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Рязанській області рф розбився військово-траснпортний літак Іл-76 – загинуло четверо людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними росЗМІ, загалом на борту було дев'ятеро осіб: четверо загинуло, один із них помер у лікарні, решту госпіталізували із пораненнями.
Інформацію про чотирьох загиблих незабаром підтвердила влада Рязанської області.
Як зазначили, літак упав у поле неподалік приватних житлових будинків і спалахнув. Пожежу вже загасили.
Під час падіння літак пошкодив лінії електропередач, через що кілька вулиць у Рязані залишилися без світла.
У міноборони рф повідомили, що причиною аварії Іл-76 стала несправність двигуна.
Нагадаємо
17 червня у Корочанському районі Бєлгородської області рф розбився військовий літак. Пілот встиг катапультуватися.