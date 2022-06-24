В росії розбився військовий літак Іл-76: є загиблі

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За даними росЗМІ, загалом на борту було дев'ятеро осіб: четверо загинуло, один із них помер у лікарні, решту госпіталізували із пораненнями.

Інформацію про чотирьох загиблих незабаром підтвердила влада Рязанської області.

Як зазначили, літак упав у поле неподалік приватних житлових будинків і спалахнув. Пожежу вже загасили.

Під час падіння літак пошкодив лінії електропередач, через що кілька вулиць у Рязані залишилися без світла.

У міноборони рф повідомили, що причиною аварії Іл-76 стала несправність двигуна.

Нагадаємо

17 червня у Корочанському районі Бєлгородської області рф розбився військовий літак. Пілот встиг катапультуватися.