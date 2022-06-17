В белгородской области рф упал военный самолет – росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В корочанском районе белгородской области рф разбился военный самолет. Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.
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"В корочанском районе белгородской области потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным самолет зацепил опору ЛЭП. По предварительным данным речь о штурмовике Су-25. В настоящий момент место крушения оцеплено полицией", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, пилот самолета успел катапультироваться. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По предварительной информации, самолет Су-25 упал примерно в 8:00 в районе села Новая Слободка после того, как задел опору ЛЭП.
Напомним
Ранее сообщали, что в районе села Матрено-Гезово белгородской области рф водитель бензовоза взлетел с моста – автомобиль загорелся. На бензовозе был символом российской агрессии против Украины – латинская буква Z.
Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявлял об обстреле поселка Хотмыжск якобы со стороны Украины.
Такие заявления об обстрелах и взрывах делались не впервые.
Например, 1 апреля в белгороде горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что ответственность за происходящее в белгороде несет руководство российской федерации.