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В белгородской области рф упал военный самолет – росСМИ

В белгородской области рф упал военный самолет – росСМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В корочанском районе белгородской области рф разбился военный самолет. Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Цитата

"В корочанском районе белгородской области потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным самолет зацепил опору ЛЭП. По предварительным данным речь о штурмовике Су-25. В настоящий момент место крушения оцеплено полицией", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, пилот самолета успел катапультироваться. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, самолет Су-25 упал примерно в 8:00 в районе села Новая Слободка после того, как задел опору ЛЭП.

Напомним

Ранее сообщали, что в районе села Матрено-Гезово белгородской области рф водитель бензовоза взлетел с моста – автомобиль загорелся. На бензовозе был символом российской агрессии против Украины – латинская буква Z.

Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявлял об обстреле поселка Хотмыжск якобы со стороны Украины.

Такие заявления об обстрелах и взрывах делались не впервые.

Например, 1 апреля в белгороде горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что ответственность за происходящее в белгороде несет руководство российской федерации.

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