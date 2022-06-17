У бєлгородській області рф впав військовий літак – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У корочанському районі бєлгородської області рф розбився військовий літак. Пілот встиг катапультуватися. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza, пише УНН.
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"У корочанському районі бєлгородської області зазнав аварії військовий літак. За попередніми даними, літак зачепив опору ЛЕП. За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25. Зараз місце аварії оточене поліцією", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, пілот літака встиг катапультуватися. Зараз його життю нічого не загрожує.
За попередньою інформацією, літак Су-25 впав приблизно о 8:00 в районі села Нова Слобідка після того, як зачепив опору ЛЕП.
Нагадаємо
Раніше повідомляли, що в районі села Матрено-Гезове бєлгородської області рф водій бензовозу злетів з мосту – автомобіль загорівся. На бензовозі був символом російської агресії проти України – латинська літера Z.
Губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков заявляв про обстріл селища Хотмижськ нібито з боку України.
Такі заяви про обстріл та вибухи робили не вперше.
Наприклад, у бєлгороді горіла нафтобаза. Російська сторона заявляла, що нібито удару завдали з українських військових гелікоптерів.
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що відповідальність за те, що відбувається у бєлгороді, несе керівництво російської федерації.