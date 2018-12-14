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В России самолет с пассажирами ударился о взлетную полосу

Киев • УНН

 • 33055 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Екатеринбурге незапланированно сел самолет с 165 пассажирами, который хвостом задел взлетную полосу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В России самолет с пассажирами ударился о взлетную полосу

"В Екатеринбурге самолет "Уральских авиалиний", который следовал по маршруту (Уфа-Нижневартовск), при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, но продолжил полет и затем совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге", - сообщал источник агенства. 

По данным источника, в самолете находилось 165 пассажиров, никто не пострадал.

"Руководитель полетов в аэропорту Уфы при взлете самолета "Уральских авиалиний", следовавший в Нижневартовск, заметил, что тот во время взлета коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. Когда сведения передали экипажу, они приняли решение посадить борт в Екатеринбурге", - об этом сообщила старшая помощница Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Ивановна.

Лайнер осмотрели специалисты, на самолете остались вмятины, разрыва обшивки не произошло.

Напомним, в связи с погодными условиями некоторые рейсы в аэропортах Киева отменяются, а некоторые задерживаются на полчаса и больше.

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