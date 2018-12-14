У Росії літак з пасажирами вдарився об злітну смугу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Єкатеринбурзі незаплановано сів літак з 165 пасажирами, який хвостом задів злітну смугу, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"У Єкатеринбурзі літак "Уральських авіаліній", який слідував за маршрутом (Уфа-Нижньовартовськ), при зльоті вдарився хвостом об злітно-посадочну смугу, але продовжив політ і потім здійснив незаплановану посадку в Єкатеринбурзі", - повідомив співробітник агенства.
За даними джерела, в літаку знаходилось 165 пасажирів, ніхто не постраждав.
"Керівник польотів в аеропорту Уфи при зльоті літака "Уральських авіаліній", який прямував в Нижньовартовськ, зауважив, що той під час зльоту торкнувся хвостом злітної смуги. Коли відомості передали екіпажу, вони прийняли рішення посадити борт в Єкатеринбурзі", - про це повідомила старша помічниця Приволжського транспортного прокурора по взаємодії зі ЗМІ Майя Іванівна.
Лайнер оглянули спеціалісти, на літаку залишились вм’ятини, розриву обшивки не відбулось.
Нагадаємо, у зв’язку із погодними умовами деякі рейси в аеропортах Києва скасовуються, а деякі затримуються на півгодини й більше.