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У Росії літак з пасажирами вдарився об злітну смугу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Єкатеринбурзі незаплановано сів літак з 165 пасажирами, який хвостом задів злітну смугу, передає УНН із посиланням на ТАСС.

У Росії літак з пасажирами вдарився об злітну смугу

"У Єкатеринбурзі літак "Уральських авіаліній", який слідував за маршрутом (Уфа-Нижньовартовськ), при зльоті вдарився хвостом об злітно-посадочну смугу, але продовжив політ і потім здійснив незаплановану посадку в Єкатеринбурзі", - повідомив співробітник агенства. 

За даними джерела, в літаку знаходилось 165 пасажирів, ніхто не постраждав.

"Керівник польотів в аеропорту Уфи при зльоті літака "Уральських авіаліній", який прямував в Нижньовартовськ, зауважив, що той під час зльоту торкнувся хвостом злітної смуги. Коли відомості передали екіпажу, вони прийняли рішення посадити борт в Єкатеринбурзі", - про це повідомила старша помічниця Приволжського транспортного прокурора по взаємодії зі ЗМІ Майя Іванівна.

Лайнер оглянули спеціалісти, на літаку залишились вм’ятини, розриву обшивки не відбулось.

Нагадаємо, у зв’язку із погодними умовами деякі рейси в аеропортах Києва скасовуються, а деякі затримуються на півгодини й більше.

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