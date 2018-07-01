В работе Telegram в Европе произошел сбой

Первая волна масштабного сбоя произошло в два часа ночи по киевскому времени. Мессенджер некорректно работал в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции и США.



Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также авторизироваться (10%).



По состоянию на 12:00 проблемы в работе Telegram "захватили" Европу. Самая худшая ситуация в Италии, Нидерландах, Германии и Великобритании. Есть проблемы также в испанской Барселоне и французском Париже.



Отметим, что перебои в работе также наблюдаються в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.



Как сообщал УНН, недавно в работе Telegram произошел сбой.