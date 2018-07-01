В роботі Telegram в Європі стався збій

Перша хвиля маштабного збою сталася о другій годині ночі за київським часом. Месенджер некоректно працював в Росії, Італії, Великій Британії, Нідерландах і Франції та США.



Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (48%), відправити або отримати повідомлення (40%), а також авторизуватися (10%).



Станом на 12:00 проблеми у роботі Telegram "захопили" Європу. Найгірша ситуація у Італії, Нідерландах, Німеччині та Великій Британії. Є проблеми також у іспанській Барселоні та французькому Парижі.



Відмітимо, що перебої у роботі також спостерігаються у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.



Як повідомляв УНН, нещодавно у роботі Telegram стався збій.