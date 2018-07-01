В роботі Telegram в Європі стався збій
Київ • УНН
КИЇВ.1 липня. УНН. Користувачі Telegram в Європі сьогодні, 1 липня, зіткнулися з перебоями в роботі месенджера. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
Перша хвиля маштабного збою сталася о другій годині ночі за київським часом. Месенджер некоректно працював в Росії, Італії, Великій Британії, Нідерландах і Франції та США.
Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (48%), відправити або отримати повідомлення (40%), а також авторизуватися (10%).
Станом на 12:00 проблеми у роботі Telegram "захопили" Європу. Найгірша ситуація у Італії, Нідерландах, Німеччині та Великій Британії. Є проблеми також у іспанській Барселоні та французькому Парижі.
Відмітимо, що перебої у роботі також спостерігаються у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.
Як повідомляв УНН, нещодавно у роботі Telegram стався збій.