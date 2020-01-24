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В Ровно мужчина возле торгового центра пытался продать 60 килограммов ртути

Киев • УНН

 • 17354 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Ровно задержали гражданина, который возле торгового центра пытался сбыть металлическую ртуть весом около 60 килограммов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

В Ровно мужчина возле торгового центра пытался продать 60 килограммов ртути

"Под процессуальным руководством прокуратуры области следователями ГУНП в Ровенской области, при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в области, 23 января задержан житель Ровно, который пытался сбыть ядовитое вещество, а именно ртуть металлическую, общим весом около 60 килограмм, что является особо крупным размером, за денежные средства в сумме 50 000 гривен и 20 000 долларов США", - говорится в сообщении.

Указано, что во время досудебного расследования было установлено, что указанный гражданин в январе 2019 года, вступив в преступный сговор с неустановленными в настоящее время следствием лицами, приобрел ядовитое вещество, которое хранил с целью дальнейшего сбыта, без соответствующих специальных разрешительных документов на приобретение и хранение с целью сбыта ядовитого вещества.

"В дальнейшем, реализуя свою преступную деятельность, злоумышленник возле одного из торговых центров г. Ровно пытался сбыть ядовитое вещество", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос о вручении жителю Ровно подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. ст. 321 УК Украины (приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт ядовитых веществ, совершенных без специального на то разрешения, в особо крупных размерах) и избрании меры пресечения. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В СБУ сообщается, что контрразведчики спецслужбы установили, что трое злоумышленников, среди которых бывший сотрудник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути. Токсический "товар" дельцы сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

Напомним, в Одессе возле трамвайной остановки обнаружили бутылки с 6 кг ртути.

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