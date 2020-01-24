У Рівному чоловік біля торгівельного центру намагався продати 60 кілограмів ртуті

"За процесуального керівництва прокуратури області слідчими ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу співробітників УСБУ в області, 23 січня затримано жителя Рівного, який намагався збути отруйну речовину, а саме ртуть металічну, загальною вагою близько 60 кілограм, що є особливо великим розміром, за грошові кошти у сумі 50 000 гривень та 20 000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час досудового розслідування було з'ясовано, що вказаний громадянин у січні 2019 року, вступивши у злочинну змову з невстановленими на даний час слідством особами, придбав отруйну речовину, яку зберігав з метою її подальшого збуту, без відповідних спеціальних дозвільних документів на придбання, зберігання та перевезення з метою збуту отруйної речовини.

"В подальшому, реалізовуючи свою злочинну діяльність, зловмисник біля одного з торгівельних центрів м. Рівне намагався збути отруйну речовину", - повідомили у пресслужбі.

На даний час вирішується питання щодо вручення жителю Рівного підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. ст. 321 КК України (придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, вчинених без спеціального на те дозволу, в особливо великих розмірах) та обрання міри запобіжного заходу. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

В СБУ повідомляється, що контррозвідники спецслужби встановили, що троє зловмисників, серед яких колишній працівник органів прокуратури, організували нелегальний бізнес із продажу ртуті. Токсичний "товар" ділки збували великими партіями в різних регіонах України.

Нагадаємо, в Одесі біля трамвайної зупинки виявили пляшки з 6 кг ртуті.