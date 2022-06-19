В рф заявили, что из Украины вывезли более 307 тысяч детей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Начальник национального центра управления обороной рф михаил мизинцев заявил, что из Украины в россию вывезли более 1,9 млн человек, в том числе более 307 тысяч детей, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию российской федерации эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка. А всего с начала специальной военной операции - 1 936 911 человек, из которых 307 423 - дети", -– заявил мизинцев.
Он также добавил, что якобы российская база данных насчитывает более 2,7 млн обращений от желающих переехать в россию из более 2 тысяч населенных пунктов Украины.
Напомним
Более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения рф, из них 323 – погибли.