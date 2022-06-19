В рф заявили, що з України вивезли понад 307 тисяч дітей

Цитата

"Незважаючи на всі труднощі, які створює київська влада, за минулу добу без участі української сторони з небезпечних районів України та республік Донбасу на територію російської федерації було евакуйовано 29 733 особи, зокрема 3 502 дитини. А всього з початку спеціальної військової операції – 1 936 911 осіб, з яких 307 423 – діти", – заявив мізинцев.

Він також додав, що нібито російська база даних нараховує більше ніж 2,7 млн звернень від охочих переїхати до росії з більше ніж 2 тисяч населених пунктів України.

Нагадаємо

Понад 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, з них 323 – загинули.



