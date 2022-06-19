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Жертвами вторгнення рф в Україну стали 323 дитини

Жертвами вторгнення рф в Україну стали 323 дитини

Київ • УНН

 • 83364 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Понад 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, з них 323 дитини загинули. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Цитата

“Більше ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 19 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося — 323. Не зазнали змін і дані щодо поранених- 583”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 301, Харківській — 170, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

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