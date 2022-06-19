Жертвами вторжения рф в Украину стали 323 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения рф, из них 323 ребенка погибли. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
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“Более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 19 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 323. Не претерпели изменения и данные относительно раненых - 583”, — говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 301, Харьковской — 170, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 54, Херсонский — 52, Николаевский — 48, Запорожский — 30, Сумской — 17.
Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа с их установлением в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушено полностью.