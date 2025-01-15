В рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 25 на 25
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило об обмене 25 на 25 военнопленных при посредничестве ОАЭ. Украинская сторона пока не подтвердила эту информацию.
В министерстве обороны рф заявили об обмене военнопленных в формате 25 на 25, передает УНН.
Детали
"В результате переговорного процесса... возвращено 25 российских военнослужащих. Взамен передано 25 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Как сообщили в минобороны рф, посреднические усилия гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты.
Представители украинской власти пока информацию об обмене не подтверждали.
Зеленский: Украина готова передать КНДР пленных военных, если Ким Чен Ын организует их обмен на бойцов ВСУ в рф12.01.25, 20:14 • 42789 просмотров