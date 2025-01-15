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В рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 25 на 25

В рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 25 на 25

Киев  •  УНН

 • 8432 просмотра

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Минобороны рф сообщило об обмене 25 на 25 военнопленных при посредничестве ОАЭ. Украинская сторона пока не подтвердила эту информацию.

В министерстве обороны рф заявили об обмене военнопленных в формате 25 на 25, передает УНН.

Детали

"В результате переговорного процесса... возвращено 25 российских военнослужащих. Взамен передано 25 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщили в минобороны рф, посреднические усилия гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Представители украинской власти пока информацию об обмене не подтверждали.

Зеленский: Украина готова передать КНДР пленных военных, если Ким Чен Ын организует их обмен на бойцов ВСУ в рф12.01.25, 20:14 • 42789 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
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