В рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 25 на 25

В министерстве обороны рф заявили об обмене военнопленных в формате 25 на 25, передает УНН.

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"В результате переговорного процесса... возвращено 25 российских военнослужащих. Взамен передано 25 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщили в минобороны рф, посреднические усилия гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Представители украинской власти пока информацию об обмене не подтверждали.

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