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У рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 25 на 25

У рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 25 на 25

Київ • УНН

 • 33126 перегляди

Міноборони рф повідомило про обмін 25 на 25 військовополонених за посередництва ОАЕ. Українська сторона поки не підтвердила цю інформацію.

У міністерстві оборони рф заявили про обмін військовополонених у форматі 25 на 25, передає УНН.

Деталі

"У результаті переговорного процесу... повернуто 25 російських військовослужбовців. Натомість передано 25 військовополонених ЗСУ", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили у міноборони рф, посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.

Зеленський: Україна готова передати КНДР полонених військових, якщо Кім Чен Ин організує їх обмін на бійців ЗСУ в рф 12.01.25, 20:14 • 44246 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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