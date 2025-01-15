У рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 25 на 25
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про обмін 25 на 25 військовополонених за посередництва ОАЕ. Українська сторона поки не підтвердила цю інформацію.
У міністерстві оборони рф заявили про обмін військовополонених у форматі 25 на 25, передає УНН.
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"У результаті переговорного процесу... повернуто 25 російських військовослужбовців. Натомість передано 25 військовополонених ЗСУ", - ідеться у повідомленні.
Як повідомили у міноборони рф, посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.
Зеленський: Україна готова передати КНДР полонених військових, якщо Кім Чен Ин організує їх обмін на бійців ЗСУ в рф 12.01.25, 20:14 • 44246 переглядiв