В рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате "150 на 150"
Киев • УНН
минобороны рф сообщило об обмене 150 пленными с каждой стороны при посредничестве ОАЭ. Украинская сторона пока не подтвердила эту информацию.
В минобороны рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 150 на 150, передает УНН.
«30 декабря в результате переговорного процесса ... возвращено 150 российских военнослужащих. Взамен передано 150 военнопленных ВСУ», - говорится в сообщении.
Кроме того, в минобороны рф добавили, что «при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты».
Минобороны Украины или Генштаб пока информацию от российской стороны не подтверждали.