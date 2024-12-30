У рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі "150 на 150"

У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 150 на 150, передає УНН.

"30 грудня в результаті переговорного процесу ... повернуто 150 російських військовослужбовців. Натомість передано 150 військовополонених ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у міноборони рф додали, що "при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати".

Міноборони України чи Генштаб наразі інформацію від російської сторони не підтверджували.