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У рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі "150 на 150"

У рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі "150 на 150"

Київ • УНН

 • 29699 перегляди

міноборони рф повідомило про обмін 150 полоненими з кожної сторони за посередництва ОАЕ. Українська сторона поки не підтвердила цю інформацію.

У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 150 на 150, передає УНН.

"30 грудня в результаті переговорного процесу ... повернуто 150 російських військовослужбовців. Натомість передано 150 військовополонених ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у міноборони рф додали, що "при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати".

Міноборони України чи Генштаб наразі інформацію від російської сторони не підтверджували.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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