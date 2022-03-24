В рф заблокировали доступ к Google News
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Из-за наличия правдивых новостей о войне россии против Украины роскомнадзор заблокировал доступ к сервису новостей Google News. Об этом информирует Медуза, передает УНН.
Детали
Платформа, по версии ведомства, обеспечивала доступ к материалам с "недостоверной общественно значимой информации о ходе специальной военной операции", как называет власть рф развязанную войну против Украины.
Ранее госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил россии за рубежом.
Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщение минобороны и запретил называть "спецоперацию" нападением, вторжением или объявлением войны.
Напомним
В россии заблокировали доступ к Euronews.