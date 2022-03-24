В рф заблокировали доступ к Google News

Детали

Платформа, по версии ведомства, обеспечивала доступ к материалам с "недостоверной общественно значимой информации о ходе специальной военной операции", как называет власть рф развязанную войну против Украины.

Ранее госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил россии за рубежом.

Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщение минобороны и запретил называть "спецоперацию" нападением, вторжением или объявлением войны.

Напомним

В россии заблокировали доступ к Euronews.