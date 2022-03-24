В рф заблокували доступ до Google News
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Через наявність правдивих новин про війну росії проти України роскомнагляд заблокував доступ до сервісу новин Google News. Про це інформує Медуза, передає УНН.
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Платформа, за версією відомства, забезпечувала доступ до матеріалів з "недостовірною суспільно значущою інформацією про перебіг спеціальної військової операції", як називає влада рф розв'язану війну проти України.
Раніше держдума ухвалила закон про кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення хибної інформації про використання збройних сил росії за кордоном.
Роскомнагляд також зобов'язав ЗМІ при висвітленні бойових дій посилатися тільки на повідомлення міноборони і заборонив називати "спецоперацію" нападом, вторгненням або оголошенням війни.
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