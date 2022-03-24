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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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В рф заблокували доступ до Google News

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Через наявність правдивих новин про війну росії проти України роскомнагляд заблокував доступ до сервісу новин Google News. Про це інформує Медуза, передає УНН.

В рф заблокували доступ до Google News

Деталі

Платформа, за версією відомства, забезпечувала доступ до матеріалів з "недостовірною суспільно значущою інформацією про перебіг спеціальної військової операції", як називає влада рф розв'язану війну проти України.

Раніше держдума ухвалила закон про кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення хибної інформації про використання збройних сил росії за кордоном.

Роскомнагляд також зобов'язав ЗМІ при висвітленні бойових дій посилатися тільки на повідомлення міноборони і заборонив називати "спецоперацію" нападом, вторгненням або оголошенням війни.

Нагадаємо 

В росії заблокували доступ до Euronews.

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