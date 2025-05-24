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В рф вторую ночь сообщают о дроновой атаке на завод "Энергия"

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Ночью елец подвергся очередной атаке БпЛА, целью которой стал завод "Энергия". Также сообщается о падении беспилотников в промышленной зоне города, на месте работают оперативные службы.

В рф вторую ночь сообщают о дроновой атаке на завод "Энергия"

Жители российского ельца в липецкой области сообщают, что беспилотники снова атаковали завод "энергия". Также сообщается о падении беспилотника в промышленной зоне ельца. Об этом сообщили росСМИ и власти региона, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ночью елец подвергся очередной массированной атаке БпЛА.

Жители ельца сообщают, что снова атакован завод "Энергия", - сообщает ASTRA.

"Регион подвергся массированному налету БпЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в липецке и ельце", - сообщил губернатор региона игорь артамонов в телеграм-канале.

Позже было сообщено о падении беспилотников в промышленной зоне ельца.

"Падение беспилотников в промышленной зоне ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении артамонова.

"В ночь на 23 мая беспилотники уже атаковали елец и попали в завод пат "энергия", который специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс. В результате атаки вспыхнул один из цехов, ранены 9 работников предприятия", - говорится в сообщении ASTRA.

Производит батареи для “Искандер-М” и крылатых ракет: в Генштабе подтвердили поражение завода “Энергия” в рф23.05.25, 16:18 • 2570 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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