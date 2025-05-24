В рф вторую ночь сообщают о дроновой атаке на завод "Энергия"
Киев • УНН
Ночью елец подвергся очередной атаке БпЛА, целью которой стал завод "Энергия". Также сообщается о падении беспилотников в промышленной зоне города, на месте работают оперативные службы.
Жители российского ельца в липецкой области сообщают, что беспилотники снова атаковали завод "энергия". Также сообщается о падении беспилотника в промышленной зоне ельца. Об этом сообщили росСМИ и власти региона, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ночью елец подвергся очередной массированной атаке БпЛА.
Жители ельца сообщают, что снова атакован завод "Энергия", - сообщает ASTRA.
"Регион подвергся массированному налету БпЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в липецке и ельце", - сообщил губернатор региона игорь артамонов в телеграм-канале.
Позже было сообщено о падении беспилотников в промышленной зоне ельца.
"Падение беспилотников в промышленной зоне ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении артамонова.
"В ночь на 23 мая беспилотники уже атаковали елец и попали в завод пат "энергия", который специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс. В результате атаки вспыхнул один из цехов, ранены 9 работников предприятия", - говорится в сообщении ASTRA.
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