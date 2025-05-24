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Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів
06:14 • 4350 перегляди

Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів

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The Guardian

Безпілотний літальний апарат

Forbes

9K720 Iskander

У рф другу ніч повідомляють про дронову атаку на завод "Енергія"

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Вночі єлець зазнав чергової атаки БпЛА, метою якої став завод "Енергія". Також повідомляється про падіння безпілотників у промисловій зоні міста, на місці працюють оперативні служби.

У рф другу ніч повідомляють про дронову атаку на завод "Енергія"

Жителі російського єльця у липецькій області повідомляють, що безпілотники знову атакували завод "енергія". Також повідомляється про падіння безпілотника у промисловій зоні єльця. Про це повідомили росЗМІ та влада регіону, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі єлець зазнав чергової масованої атаки БпЛА.

Жителі єльця повідомляють, що знову атаковано завод "Енергія", - повідомляє ASTRA.

"Регіон зазнав масованого нальоту БпЛА. Йде робота ППО та засобів придушення у липецьку та єльці", - повідомив губернатор регіону ігор артамонов у телеграм-каналі.

Пізніше було повідомлено про падіння безпілотників у промисловій зоні єльця.

"Падіння безпілотників у промисловій зоні єльця. За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють оперативні служби", - говориться у повідомленні артамонова.

"У ніч на 23 травня безпілотники вже атакували єлець і влучили у завод пат "енергія", який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс. В результаті атаки спалахнув один із цехів, поранено 9 працівників підприємства", - говориться у повідомленні ASTRA.

Виробляє батареї для “Іскандер-М” та крилатих ракет: в Генштабі підтвердили ураження заводу “Енергія” в рф23.05.25, 16:18 • 2576 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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