У рф другу ніч повідомляють про дронову атаку на завод "Енергія"
Київ • УНН
Вночі єлець зазнав чергової атаки БпЛА, метою якої став завод "Енергія". Також повідомляється про падіння безпілотників у промисловій зоні міста, на місці працюють оперативні служби.
Жителі російського єльця у липецькій області повідомляють, що безпілотники знову атакували завод "енергія". Також повідомляється про падіння безпілотника у промисловій зоні єльця. Про це повідомили росЗМІ та влада регіону, пише УНН.
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Зазначається, що вночі єлець зазнав чергової масованої атаки БпЛА.
Жителі єльця повідомляють, що знову атаковано завод "Енергія", - повідомляє ASTRA.
"Регіон зазнав масованого нальоту БпЛА. Йде робота ППО та засобів придушення у липецьку та єльці", - повідомив губернатор регіону ігор артамонов у телеграм-каналі.
Пізніше було повідомлено про падіння безпілотників у промисловій зоні єльця.
"Падіння безпілотників у промисловій зоні єльця. За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють оперативні служби", - говориться у повідомленні артамонова.
"У ніч на 23 травня безпілотники вже атакували єлець і влучили у завод пат "енергія", який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс. В результаті атаки спалахнув один із цехів, поранено 9 працівників підприємства", - говориться у повідомленні ASTRA.
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