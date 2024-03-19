государственная дума россии приняла закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах рф. Впрочем постановление не будет распространяться на подозреваемых, обвиняемых и тех, кто отбывает наказание за педофилию.

Кроме того, от указанного механизма отделили подследственных в преступлениях против "конституционного строя и безопасности государства", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В своем третьем, финальном чтении российская госдума приняла два законопроекта, которые позволяют освобождать от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ во время мобилизации и военного положения после 24 июня 2023 года.

Таким образом, контракт с минобороны рф, могут заключить подсудимые, подследственные и осужденные за преступления легкой и средней тяжести. Но получить условное освобождение или погасить судимость они смогут только в случае получения госнаграды, увольнения со службы по состоянию здоровья или по возрасту и т.д.

Документ не касается осужденных за сексуализированное насилие над детьми.

Кроме того, контракты с ВС РФ будет запрещено заключать тем, кто подозреваются в "совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства", а также подозреваемых в "терроризме".

Напомним,

россия достигает небольших военных побед в Украине ценой огромных ресурсов, но Украина остается уверенной в защите своей Родины, получая постоянные боеприпасы и помощь. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время брифинга по итогам заседания контактной группы в формате Рамштайн-20, передает УНН.

Россия планирует ждать, пока союзники не устанут поддерживать Украину необходимой помощью, поэтому коллективная поддержка Украины имеет решающее значение для обеспечения ее успеха на поле боя и мирного будущего, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.