В рф вместо мира выбирают ракеты: Зеленский призвал украинцев сегодня и в ближайшие дни реагировать на тревоги
Киев • УНН
Зеленский призвал реагировать на тревоги из-за новых ракетных угроз России. Воздушные силы предупредили о вероятности применения "орешника".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на тревоги, поскольку рф вместо мира выбирает ракеты, никаких других "карт" у них нет, передает УНН.
Обязательно каждый день – и сегодня, и в последующие дни, – пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России. Вместо мира они выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет. Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизни
Напомним
Воздушные силы ВСУ предупредили о высокой вероятности в течение суток применения врагом баллистической ракеты средней дальности, коей является БРСД "орешник".