В рф вместо мира выбирают ракеты: Зеленский призвал украинцев сегодня и в ближайшие дни реагировать на тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на тревоги, поскольку рф вместо мира выбирает ракеты, никаких других "карт" у них нет, передает УНН.

Обязательно каждый день – и сегодня, и в последующие дни, – пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России. Вместо мира они выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет. Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизни