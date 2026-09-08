В рф в Кабардино-Балкарии лавина накрыла 33 альпинистов: по меньшей мере 11 погибших
Киев • УНН
В Безенги лавина с горы Мижирги накрыла группу из 33 альпинистов. Одиннадцать человек погибли, шестеро пропали без вести.
В результате схода лавины в российской Кабардино-Балкарии погибли 11 человек. Шесть альпинистов числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
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Указывается, что в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии под лавину попала группа из 33 альпинистов. Лавина сошла с горы Межирги около 17:00 в воскресенье, 6 сентября.
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