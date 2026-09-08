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В рф в Кабардино-Балкарии лавина накрыла 33 альпинистов: по меньшей мере 11 погибших

Киев • УНН

 • 808 просмотра

В Безенги лавина с горы Мижирги накрыла группу из 33 альпинистов. Одиннадцать человек погибли, шестеро пропали без вести.

В рф в Кабардино-Балкарии лавина накрыла 33 альпинистов: по меньшей мере 11 погибших

В результате схода лавины в российской Кабардино-Балкарии погибли 11 человек. Шесть альпинистов числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

Указывается, что в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии под лавину попала группа из 33 альпинистов. Лавина сошла с горы Межирги около 17:00 в воскресенье, 6 сентября.

В поисково-спасательной операции принимают участие 56 человек. ... В районе проведения операции сложный рельеф и сохраняется опасность схода лавин

- цитируют СМИ российское МЧС.

Напомним

В рф на Камчатке во время прохождения маршрута в Налычевском парке пропала группа туристов без надлежащего снаряжения, двоих из них уже нашли погибшими.

Искусственный интеллект научился прогнозировать оползни и лавины за годы до катастрофы25.03.26, 03:10 • 6370 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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