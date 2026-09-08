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В рф у кабардино-балкарії лавина накрила 33 альпіністів: щонайменше 11 загиблих

Київ • УНН

 • 744 перегляди

У Безенгі лавина з гори Міжирги накрила групу з 33 альпіністів. Одинадцятеро загинули, шестеро зникли безвісти.

В рф у кабардино-балкарії лавина накрила 33 альпіністів: щонайменше 11 загиблих

Внаслідок сходу лавини в російській кабардино-балкарії загинули 11 людей. Шестеро альпіністів зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Вказується, що до ущелини Безенги у кабардино-балкарії під лавину потрапила група із 33 альпіністів. Лавина зійшла з гори Міжирги близько 17:00 у неділю, 6 вересня.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь 56 осіб. ... У районі проведення операції складний рельєф та зберігається небезпека сходу лавин

- цитують ЗМІ російське МНС.

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Вадим Хлюдзинський

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