В рф у кабардино-балкарії лавина накрила 33 альпіністів: щонайменше 11 загиблих
Київ • УНН
У Безенгі лавина з гори Міжирги накрила групу з 33 альпіністів. Одинадцятеро загинули, шестеро зникли безвісти.
Внаслідок сходу лавини в російській кабардино-балкарії загинули 11 людей. Шестеро альпіністів зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Вказується, що до ущелини Безенги у кабардино-балкарії під лавину потрапила група із 33 альпіністів. Лавина зійшла з гори Міжирги близько 17:00 у неділю, 6 вересня.
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