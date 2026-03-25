Штучний інтелект навчився прогнозувати зсуви та лавини за роки до катастрофи

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Нова система аналізує супутникові знімки та виявляє мікрорухи ґрунту. Технологію вже тестують у Непалі та Британії для порятунку тисяч життів.

Дослідники розробили системи штучного інтелекту, які дозволяють заздалегідь виявляти ризики зсувів і лавин. Технології вже тестують у різних країнах і використовують для аналізу супутникових та візуальних даних. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

ШІ аналізує радарні супутникові знімки та виявляє навіть мінімальні зміни в ґрунті, які не видно неозброєним оком. Це дозволяє фіксувати рух землі за дні, тижні або навіть роки до можливого обвалу.

У Непалі система визначила нестабільну ділянку під селом Кімтанг, позначивши її як зону високого ризику. За словами дослідниці Антуанетти Тордесільяс, "їхнє село фактично розташоване на нестабільному схилі".

Подібні алгоритми можуть обробляти величезні обсяги даних значно швидше за людей і виявляти тисячі потенційно небезпечних схилів.

Де вже застосовують

У Великій Британії ШІ проаналізував близько 300 тисяч схилів і виявив тисячі, що перебувають у русі.

Також технології використовували для картографування понад 4000 зсувів після катастрофи в Індонезії, що допомогло рятувальникам оцінити ситуацію. Окремо розроблено систему, яка за допомогою камер і глибокого навчання може виявляти лавини в реальному часі.

Навіщо це потрібно

Щороку зсуви та лавини забирають тисячі життів у світі. Вчені зазначають, що такі явища стають частішими через зміну клімату та діяльність людини.

ШІ дозволяє не лише прогнозувати катастрофи, а й планувати евакуацію, визначати безпечні зони та зменшувати ризики для інфраструктури.

Степан Гафтко

СвітТехнології