Искусственный интеллект научился прогнозировать оползни и лавины за годы до катастрофы
Новая система анализирует спутниковые снимки и выявляет микроперемещения грунта. Технологию уже тестируют в Непале и Великобритании для спасения тысяч жизней.
Исследователи разработали системы искусственного интеллекта, которые позволяют заранее выявлять риски оползней и лавин. Технологии уже тестируются в разных странах и используются для анализа спутниковых и визуальных данных. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
ИИ анализирует радарные спутниковые снимки и выявляет даже минимальные изменения в грунте, которые не видны невооруженным глазом. Это позволяет фиксировать движение земли за дни, недели или даже годы до возможного обвала.
В Непале система определила нестабильный участок под деревней Кимтанг, обозначив его как зону высокого риска. По словам исследовательницы Антуанетты Тордесильяс, «их деревня фактически расположена на нестабильном склоне».
Подобные алгоритмы могут обрабатывать огромные объемы данных значительно быстрее людей и выявлять тысячи потенциально опасных склонов.
Где уже применяют
В Великобритании ИИ проанализировал около 300 тысяч склонов и выявил тысячи, находящихся в движении.
Также технологии использовали для картографирования более 4000 оползней после катастрофы в Индонезии, что помогло спасателям оценить ситуацию. Отдельно разработана система, которая с помощью камер и глубокого обучения может выявлять лавины в реальном времени.
Зачем это нужно
Ежегодно оползни и лавины уносят тысячи жизней в мире. Ученые отмечают, что такие явления становятся чаще из-за изменения климата и деятельности человека.
ИИ позволяет не только прогнозировать катастрофы, но и планировать эвакуацию, определять безопасные зоны и уменьшать риски для инфраструктуры.
