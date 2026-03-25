Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Искусственный интеллект научился прогнозировать оползни и лавины за годы до катастрофы

Киев • УНН

 • 2396 просмотра

Новая система анализирует спутниковые снимки и выявляет микроперемещения грунта. Технологию уже тестируют в Непале и Великобритании для спасения тысяч жизней.

Искусственный интеллект научился прогнозировать оползни и лавины за годы до катастрофы

Исследователи разработали системы искусственного интеллекта, которые позволяют заранее выявлять риски оползней и лавин. Технологии уже тестируются в разных странах и используются для анализа спутниковых и визуальных данных. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

ИИ анализирует радарные спутниковые снимки и выявляет даже минимальные изменения в грунте, которые не видны невооруженным глазом. Это позволяет фиксировать движение земли за дни, недели или даже годы до возможного обвала.

В Непале система определила нестабильный участок под деревней Кимтанг, обозначив его как зону высокого риска. По словам исследовательницы Антуанетты Тордесильяс, «их деревня фактически расположена на нестабильном склоне».

Подобные алгоритмы могут обрабатывать огромные объемы данных значительно быстрее людей и выявлять тысячи потенциально опасных склонов.

Где уже применяют

В Великобритании ИИ проанализировал около 300 тысяч склонов и выявил тысячи, находящихся в движении.

Также технологии использовали для картографирования более 4000 оползней после катастрофы в Индонезии, что помогло спасателям оценить ситуацию. Отдельно разработана система, которая с помощью камер и глубокого обучения может выявлять лавины в реальном времени.

Зачем это нужно

Ежегодно оползни и лавины уносят тысячи жизней в мире. Ученые отмечают, что такие явления становятся чаще из-за изменения климата и деятельности человека.

ИИ позволяет не только прогнозировать катастрофы, но и планировать эвакуацию, определять безопасные зоны и уменьшать риски для инфраструктуры.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии