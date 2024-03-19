В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Умер российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"... это правда. Василий больше не с нами", - сказано в сообщении футбольного клуба, где в последнее время работал Уткин.

Предварительная причина смерти Василия Уткина - тромбоэмболия легочной артерии, сегодня его немедленно госпитализировали, но спасти не смогли, пишет Mash.

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Уткин часто позволял себе резкие высказывания в сторону Украины, а кроме того оправдывал оккупацию Крыма.