В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

российский редактор сергей соколов получил штраф в 30 000 рублей за освещение ситуации с российскими сиротами, которые вступили в армию рф для войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг российский редактор и журналист сергей соколов получил штраф в размере 30 тысяч рублей в москве за обвинения в дискредитации российской армии.

Решение суда касается статьи, опубликованной в декабре 2023 года в "Новой газете", о российских сиротах, которые вступили в армию для войны в Украине.

Сам соколов отклонил обвинение, считая его необоснованным.

Добавим

"Новая газета" сообщила, что задержание журналиста связано с освещением ситуации в российской армии, но не уточнила подробностей.

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