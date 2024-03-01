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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 22:08  •  2445 просмотра

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российского редактора оштрафовали на 30 000 рублей за статью о российских сиротах, которые пошли в армию воевать в Украине

российский редактор сергей соколов получил штраф в 30 000 рублей за освещение ситуации с российскими сиротами, которые вступили в армию рф для войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг российский редактор и журналист сергей соколов получил штраф в размере 30 тысяч рублей в москве за обвинения в дискредитации российской армии.

Решение суда касается статьи, опубликованной в декабре 2023 года в "Новой газете", о российских сиротах, которые вступили в армию для войны в Украине.

Сам соколов отклонил обвинение, считая его необоснованным.

Добавим

"Новая газета" сообщила, что задержание журналиста связано с освещением ситуации в российской армии, но не уточнила подробностей.

рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен29 февраля 2024, 11:22 • 21183 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойнаНовости МираМультимедиа
reutersReuters
ukrainaУкраина
У рф редактора "Нової газети" сергія соколова оштрафували за статтю про сиріт-військових в Україні
In russia, the editor of Novaya Gazeta, sergei sokolov, was fined for an article about orphaned soldiers in Ukraine
Новости по теме

В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

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