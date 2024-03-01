У рф редактора "Нової газети" сергія соколова оштрафували за статтю про сиріт-військових в Україні
Київ • УНН
російського редактора оштрафували на 30 000 рублів за статтю про російських сиріт, які пішли в армію воювати в Україні
російський редактор сергій соколов отримав штраф у 30 000 рублів за висвітлення ситуації з російськими сиротами, які вступили в армію рф для війни в Україні.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У четвер російський редактор і журналіст сергій соколов отримав штраф у розмірі 30 тисяч рублів в москві за обвинувачення у дискредитації російської армії.
Рішення суду стосується статті, опублікованої в грудні 2023 року в "Новій газеті", щодо російських сиріт, які вступили в армію для війни в Україні.
Сам соколов відхилив обвинувачення, вважаючи його необґрунтованим.
Додамо
"Нова газета" повідомила, що затримання журналіста пов'язане із висвітленням ситуації в російській армії, але не уточнила подробиць.
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