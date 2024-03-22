В рф произошла стрельба в ТЦ под Москвой: есть погибшие и раненые

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам очевидцев несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия. Как пишут российские Telegram-каналы в результате инцидента пострадали более 50 человек, еще по меньшей мере 12 погибли.

На видео, которое публикуют очевидцы событий слышна стрельба зрительном зале "Крокус сити холла".

Отмечается, что сейчас в торговом центре произошел пожар, но пожарные, которые прибыли на место происшествия не могут начать ликвидацию - они ожидают спецназ, который должен зачистить здание.

Заявляется, что на видео пожар в ТЦ "Крокус холл".

В то же время российские Telegram-каналы пишут, что в ТЦ пока могли остаться люди, предварительно они могли спрятаться на -1 этаже.

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