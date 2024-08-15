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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф подтвердили падение бомбардировщика Ту-22М в иркутской области: пилоты катапультировались

В рф подтвердили падение бомбардировщика Ту-22М в иркутской области: пилоты катапультировались

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 15:34  •  17965 просмотра

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Российские власти подтвердили крушение военного самолета Ту-22М3 в Иркутской области. По официальным данным, все 4 члена экипажа катапультировались и выжили, причиной инцидента называют техническую неисправность.

В рф официально подтвердили падение бомбардировщика Ту-22М в иркутской области. По официальной версии причиной инцидента стала техническая неисправность, а  все члены экипажа выжили. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление губернатора иркутской области Игоря Кобзева.

Детали

Действительно, в 22:18 в дежурное региональное отделение центра медицины катастроф поступила такая информация (об авикатастрофе - ред.). Как сообщает Минобороны, самолет - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Экипаж увел самолет от жилых зданий. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет

- резюмировал российский губернатор. 

По его словам, к месту происшествия выехали соответствующие службы, поэтому точная информация будет позже. 

Кобзев добавил, что самолет упал в безлюдной местности, земли разрушений нет. Он также отметил, что по предварительной информации, причиной стала техническая неисправность.

Напомним

Несколько ранее УНН сообщал, что в росСМИ распространилась новость о падении бомбардировщика Ту-22М в иркутской области. Местные уже успели обнародовать кадры падения самолета и пожара на месте инцидента.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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