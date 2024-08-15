В рф подтвердили падение бомбардировщика Ту-22М в иркутской области: пилоты катапультировались

В рф официально подтвердили падение бомбардировщика Ту-22М в иркутской области. По официальной версии причиной инцидента стала техническая неисправность, а все члены экипажа выжили. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление губернатора иркутской области Игоря Кобзева.

Детали

Действительно, в 22:18 в дежурное региональное отделение центра медицины катастроф поступила такая информация (об авикатастрофе - ред.). Как сообщает Минобороны, самолет - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Экипаж увел самолет от жилых зданий. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет - резюмировал российский губернатор.

По его словам, к месту происшествия выехали соответствующие службы, поэтому точная информация будет позже.

Кобзев добавил, что самолет упал в безлюдной местности, земли разрушений нет. Он также отметил, что по предварительной информации, причиной стала техническая неисправность.

Напомним

Несколько ранее УНН сообщал, что в росСМИ распространилась новость о падении бомбардировщика Ту-22М в иркутской области. Местные уже успели обнародовать кадры падения самолета и пожара на месте инцидента.