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В РФ планируют объявить амнистию для заключенных к годовщине аннексии Крыма

В РФ планируют объявить амнистию для заключенных к годовщине аннексии Крыма

Киев • УНН

 • 7430 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Российская фракция ЛДПР разработала и намерена внести 16 марта на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии по случаю третьей годовщины "воссоединения" Крыма с Россией, которая отмечается 18 марта. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, передает УНН.

"Фракция ЛДПР разработала и намерена предложить Госдуме принять постановление "Об объявлении амнистии по случаю трехлетия вступления Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации", - сказал Я.Нилов.

Он уточнил, что внесение блока документов - проектов об объявлении амнистии и порядке применения - ожидается 16 марта. Отмечается, что предлагается освободить осужденных по нетяжелым статьям, а также инвалидов, матерей и отцов-одиночек, многодетных родителей.

"Традиционно мы предлагаем освободить и амнистировать определенные категории лиц, осужденных по нетяжким статьям, а также инвалидов, матерей и отцов-одиночек, многодетных родителей", - уточнил Я.Нилов.

Как сообщал УНН, в РФ хотят перенести выборы президента на день аннексии Крыма.

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