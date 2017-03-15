В РФ планируют объявить амнистию для заключенных к годовщине аннексии Крыма

"Фракция ЛДПР разработала и намерена предложить Госдуме принять постановление "Об объявлении амнистии по случаю трехлетия вступления Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации", - сказал Я.Нилов.

Он уточнил, что внесение блока документов - проектов об объявлении амнистии и порядке применения - ожидается 16 марта. Отмечается, что предлагается освободить осужденных по нетяжелым статьям, а также инвалидов, матерей и отцов-одиночек, многодетных родителей.

"Традиционно мы предлагаем освободить и амнистировать определенные категории лиц, осужденных по нетяжким статьям, а также инвалидов, матерей и отцов-одиночек, многодетных родителей", - уточнил Я.Нилов.

Как сообщал УНН, в РФ хотят перенести выборы президента на день аннексии Крыма.