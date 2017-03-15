В РФ планують оголосити амністію для ув’язнених до річниці анексії Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Російська фракція ЛДПР розробила і має намір внести 16 березня на розгляд Держдуми проект постанови про оголошення амністії з нагоди третьої річниці "возз'єднання" Криму з Росією, яка відзначається 18 березня. Про це ТАСС повідомив заступник керівника фракції Ярослав Нілов, передає УНН.

"Фракція ЛДПР розробила і має намір запропонувати Держдумі прийняти постанову "Про оголошення амністії з нагоди триріччя вступу Криму і Севастополя до складу Російської Федерації", - сказав Я.Нілов.

Він уточнив, що внесення блоку документів - проектів про оголошення амністії і порядку застосування - очікується 16 березня. Зазначається, що пропонується звільнити засуджених за нетяжким статтями, а також інвалідів, матерів і батьків-одинаків, багатодітних батьків.

"Традиційно ми пропонуємо звільнити і амністувати певні категорії осіб, засуджених за нетяжким статтями, а також інвалідів, матерів і батьків-одинаків, багатодітних батьків", - уточнив Я.Нілов.

Як повідомляв УНН, у РФ хочуть перенести вибори президента на день анексії Криму.

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