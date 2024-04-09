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В рф открыли дело о финансировании терроризма "должностными лицами США". Без "украинского следа" не обошлось - "под подозрением" скандальный Злочевский
россия возбудила уголовное дело, обвиняя "должностных лиц США и НАТО" в финансировании терроризма через украинскую компанию Burisma Holdings, связанную с Хантером Байденом и Николаем Злочевским.
Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании
Крымский предприниматель систематически помогал российским оккупантам незаконно призывать граждан Украины в российскую армию, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.
россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая
Российские войска обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня город Семеновка Черниговской области, в результате чего погиб один человек.
Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"
Государственная пограничная служба продемонстрировала новое программное обеспечение "Машинное зрение", способное распознавать лица людей, автомобильные номера, выявлять вооруженных лиц и отслеживать загруженность пунктов пропуска.
Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"
Украинские хакеры вывели из строя 87 000 датчиков различных систем оповещения по всей москве и подмосковье, уничтожили 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании "Москоллектор".
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Впервые, в рамках программы медицинских гарантий стала доступной бесплатная услуга по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.
Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО
Во время визита в Харьковскую область Зеленский заслушал военный доклад об обороне региона, ситуации с противовоздушной обороной и способности Украины уничтожать российские ракеты и беспилотники.
ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность
УЕФА усилил безопасность на стадионах четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов в Мадриде, Париже и Лондоне из-за угроз ИГИЛ совершить теракты во время матчей.
россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец
Украина предложила рф обменять военнопленных, исповедующих ислам и католиков в соотношении 1 к 4, с возвращением большего количества российских заключенных, но россия отказалась от этого предложения даже после призыва Папы Римского к обмену пленными.
Болгария обещает ускорить военную помощь Украине
Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление Украине пакетов военной помощи, подчеркивая насущную необходимость укрепления обороноспособности Киева.