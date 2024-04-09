В рф следственный комитет открыл уголовное дело по финансированию терроризма "должностными лицами США и стран НАТО". Как сообщают росСМИ, ранее депутаты госдумы заподозрили, что одним из ключевых "спонсоров террористической деятельности" Украины является Николай Злочевский, передает УНН.

Детали

В ск рф считают, что для совершения терактов в россии, а также за ее пределами "с целью устранения известных политических и общественных деятелей" якобы использовались средства, которые поступали в том числе через "нефтяную газовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины".

росСМИ напоминают, что компания связана с сыном американского президента Хантером Байденом.

В результате ск рф возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Добавим

Как сообщили росСМИ, в обращении депутатов госдумы рф, после которого ск организовал проверку, утверждалось, что одним из ключевых спонсоров террористической деятельности Украины является бизнес-партнер Байдена и владелец Burisma Николай Злочевский.

Что известно о Николае Злочевском?

Николай Злочевский - владелец крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma, основатель Международного Форума по энергетической безопасности. Бывший член Партии регионов. Занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины со 2 июля по 9 декабря 2010 года.

Злочевский в конце 2014 года выехал из Украины. Впоследствии Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК).

В 2019 году подозрение экс-министру экологии и природных ресурсов Украины, владельцу компании Burisma Николаю Злочевскому было расширено - добавлена статья о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

В июне 2020 года стало известно, что руководителям САП и НАБУ предлагали 6 миллионов долларов за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует владелец газодобывающей компании Burisma, бывший министр охраны окружающей природной среды Украины Николай Злочевский.