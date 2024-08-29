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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф на нефтебазе в ростовской области прогремел новый взрыв

В рф на нефтебазе в ростовской области прогремел новый взрыв

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 21:46  •  8652 просмотра

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На нефтебазе в каменском районе ростовской области рф произошел новый взрыв. Причиной взрыва, по предварительной информации, стала разгерметизация резервуара из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

На нефтебазе в ростовской области произошел новый взрыв. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В рф на нефтебазе в каменском районе ростовской области произошел новый взрыв. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация резервуара из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Пожежа на нафтобазі у ростовській області рф триває 11-й день: з'явився новий супутниковий знімок28 августа 2024, 13:26 • 19355 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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