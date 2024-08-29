У рф на нафтобазі в ростовській області прогримів новий вибух
Київ • УНН
На нафтобазі в кам'янському районі ростовської області рф стався новий вибух. Причиною вибуху, за попередньою інформацією, стала розгерметизація резервуару через пожежу на нафтопереробному заводі.
На нафтобазі у ростовської області стався новий вибух. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У рф на нафтобазі в кам'янському районі ростовської області стався новий вибух. За попередньою інформацією, причиною вибуху стала розгерметизація резервуару через пожежу на нафтопереробному заводі (НПЗ).
Пожежа на нафтобазі у ростовській області рф триває 11-й день: з'явився новий супутниковий знімок28.08.24, 16:26 • 22511 переглядiв