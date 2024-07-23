Одно из российских предприятий может начать производство дрона-камикадзе, который является аналогом иранского беспилотника Qasef. Об этом пишет Defence Express, сообщает УНН.

Как отмечает издание, производство планируют наладить на предприятии "Завод „Сигнал", которое расположено в городе ульяновск.

Qasef является модернизированным иранским дроном-камикадзе Ababil: стартовая масса - 85 килограммов, в том числе боевая часть - 30 килограммов, длина фюзеляжа - 2,88 метров, размах крыла - 3, 25 метров, заявленная дальность полета - до 100 километров.

Defence Express пишет, что Qasef можно назвать более мощным аналогом российского дрона-камикадзе Ланцет, особенно в плане дальности поражения целей и мощности боевой части.

Также отмечается о том, что беспилотник Qasef использовали йеменские хуситы.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что враг и в дальнейшем пытается затирать маркировку на иностранных компонентах микроэлектроники, которые содержатся в беспилотниках, ракетах и других видах оружия, которым наносятся удары по Украине.

"В последнее время участились факты целенаправленного затирания маркировок на компонентах, в целом обеспечивающих саму возможность применения российских ракет. В частности, иностранные компоненты обнаружены в основных системах управляемых авиационных бомб (УАБов).

Враг всячески скрывает производителей соответствующих микрочипов и более технологичных деталей. Это затрудняет процесс идентификации, но украинские специалисты прилагают максимум усилий для раскрытия этих фактов", - отметил Рувин.