В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет

В минобороны рф предлагают поднять предельный возраст мобилизованных до пенсионного, а именно - до 65 лет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

В действующей редакции российского закона предельный возраст установлен только контрактников. Сейчас предлагается его поднять до 65 лет.

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Как следует из пояснительной записки, приложенной к документу, необходимость корректив законодательства обусловлена тем, что "в настоящее время законодательство российской федерации не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время военнослужащих, заключивших контракты до 24 июня 2023 года".