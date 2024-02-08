В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет
министерство обороны россии предлагает повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет в связи с отсутствием законодательно определенного предельного возраста для прохождения службы в военное время.
В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ
ЕС предлагает ввести санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений, приуроченных ко второй годовщине вторжения россии в Украину.
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба
россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.
На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101
Взрывотехники уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, найденную в одном из домохозяйств Киевской области.
Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол
Польские фермеры, которые будут протестовать, не будут полностью перекрывать пограничное движение с Украиной и позволят осуществлять грузовые перевозки.
Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций
В Космаче местные жители избили женщин и ребенка из-за фейковых сообщений в социальных сетях о вручении повесток женщинам, которые, вероятно, были распространены российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие
Приложение "Дія" теперь отображает карту и информацию о ближайших бомбоубежищах, чтобы помочь гражданам быстро найти безопасность во время терактов.
Вела Telegram-канал Азарова: будут судить чиновницу столичной РГА
Чиновницу Киевской городской государственной администрации обвинили в том, что она координировала антиукраинскую пропагандистскую деятельность Telegram-канала бывшего премьер-министра Николая Азарова и организовывала его интервью российским СМИ.
В Украине в конце недели потеплеет - синоптики
По прогнозам синоптиков, до конца недели ожидается повышение температуры на 4-7 градусов по всей территории Украины, за исключением юга страны.
ГПСУ предупредила о заключении движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией
Движение грузовиков на пограничных переходах с Польшей и Венгрией будет затруднено из-за запланированных протестов фермеров в этих странах.