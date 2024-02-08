В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  105619 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  134810 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  151644 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  180821 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  233009 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  251564 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233079 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252750 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Новости по теме

В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет

министерство обороны россии предлагает повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет в связи с отсутствием законодательно определенного предельного возраста для прохождения службы в военное время.

Война •   •  7804 просмотра
В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет

В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ

ЕС предлагает ввести санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений, приуроченных ко второй годовщине вторжения россии в Украину.

Политика •   •  8842 просмотра
В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ

Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.

Война •   •  9326 просмотра
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

Взрывотехники уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, найденную в одном из домохозяйств Киевской области.

Война •   •  11091 просмотра
На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Польские фермеры, которые будут протестовать, не будут полностью перекрывать пограничное движение с Украиной и позволят осуществлять грузовые перевозки.

Общество •   •  12272 просмотра
Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

В Космаче местные жители избили женщин и ребенка из-за фейковых сообщений в социальных сетях о вручении повесток женщинам, которые, вероятно, были распространены российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Общество •   •  13012 просмотра
Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие

Приложение "Дія" теперь отображает карту и информацию о ближайших бомбоубежищах, чтобы помочь гражданам быстро найти безопасность во время терактов.

Общество •   •  12473 просмотра
Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие

Вела Telegram-канал Азарова: будут судить чиновницу столичной РГА

Чиновницу Киевской городской государственной администрации обвинили в том, что она координировала антиукраинскую пропагандистскую деятельность Telegram-канала бывшего премьер-министра Николая Азарова и организовывала его интервью российским СМИ.

Криминал и ЧП •   •  10584 просмотра
Вела Telegram-канал Азарова: будут судить чиновницу столичной РГА

В Украине в конце недели потеплеет - синоптики

По прогнозам синоптиков, до конца недели ожидается повышение температуры на 4-7 градусов по всей территории Украины, за исключением юга страны.

Общество •   •  11546 просмотра
В Украине в конце недели потеплеет - синоптики

ГПСУ предупредила о заключении движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией

Движение грузовиков на пограничных переходах с Польшей и Венгрией будет затруднено из-за запланированных протестов фермеров в этих странах.

Экономика •   •  12738 просмотра
ГПСУ предупредила о заключении движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией